Jordan Peele lascia la recitazione e rivela: "La mia decisione a causa di Emoji!"

è sicuramente tra i registi esordienti più interessanti del momento, anche in virtù del suo ottimo Scappa - Get Out , che gli è valsa la nomination agli Oscar come Miglior Regista, ma a quanto pare l'autore ha deciso di dedicarsi da ora in poi solo alla carriere di filmmaker, lasciando perdere la recitazione.

La notizie del suo allontanamento dalla carriera di attore risale in realtà a due settimana fa, quando aveva pubblicamente rivelato di voler abbandonare la recitazione, arte con la quale si è fatto conoscere grazie a svariate commedie più o meno famose prima di dedicarsi alla regia.



Accettando allora pochi giorni fa il Director's Guild Award per il miglior esordio alla regia, Peele ha voluto spiegare meglio (e ironicamente) le cause della sua decisione, che a quanto pare sarebbero totalmente imputabili al tremendo Emoji - Accendi le emozioni. Queste le sue parole: "La verità è che Emoji mi ha aiutato nella scelta di abbandonare la recitazione. E non sto scherzando, è vero. Il mio agente mi aveva chiamato per chiedermi se fossi disposto interpretare il ruolo dell'emoticon cacca nel film, e il mio primo pensiero fu "è davvero assurdo". A mentre fredda, poi, richiamai il mio agente per chiedere a quanto ammontasse il pagamento per interpretare letteralmente un pezzo di merda, ma ormai il ruolo era già stato assegnato a qualcun altro".



Una storia davvero singolare con drastiche ripercussioni. Cosa che capitano.