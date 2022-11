Jordan Peele sul futuro dopo Nope: ''Non farò horror impegnati, è una trappola''

Nella nostra recensione di Nope, vi abbiamo già raccontato l'America vista attraverso lo sguardo di Jordan Peele e, sul suo futuro lavorativo, il regista statunitense è stato categorico nel rigettare ogni etichetta sterile o categoria prestabilita.

A seguito del successo negli ultimi anni di critica e di pubblico di pellicole come: Hereditary di Ari Aster, Get Out di Jordan Peele, The Witch di Robert Eggers e Suspiria di Luca Guadagnino, i termini horror elevato e film di genere impegnato hanno iniziato a circolare con sempre maggior frequenza nell'ambiente cinematografico. Tali etichette dovrebbero rimandare a lavori più drammatici e dalla 'sensibilità artistica più spiccata', ma non sempre sono accettati di buon grado dai diretti interessati.

Una definizione che non convince, per esempio, il regista Jordan Peele che in una recente intervista ha apertamente rifiutato ogni tipo di stringente definizione per il suoi lavori, sia passati che futuri: "Non voglio che la gente pensi che io stia cercando di fare film elevati", ha detto Peele. "Penso che sia una trappola che non apprezzo molto perché, sapete, mi piace fare film incasinati. Mi piace fare film strani e sfidare anche il pubblico".

Libero da ogni tipo di costrizione più o meno palese, Peele pensa già al futuro dopo il successo di Nope e al suo contratto quinquennale con la Universal!