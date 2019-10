Jordan Peele firma un contratto di cinque anni con Universal Pictures

Universal Pictures ha annunciato che lo studio ha stretto un accordo di partnership produttiva esclusiva, della durata di cinque anni, con la Monkeypaw Productions, guidata dal produttore, regista e sceneggiatore premio Oscar Jordan Peele. Con l'accordo appena siglato, Universal s'impegna a sviluppare i prossimi due film del regista di Noi.

I primi due film che Monkeypaw Productions e Universal Pictures hanno sviluppato in sinergia sono anche i primi due film da regista di Jordan Peele, ovvero Scappa - Get Out nel 2017 e Noi nel 2019; due successi commerciali e critici.

Scappa - Get Out detiene ancora il record di film con il più alto incasso di sempre per un debutto cinematografico di uno sceneggiatore e regista con una sceneggiatura originale. Il film ottenne il premio Oscar alla miglior sceneggiatura originale insieme alle candidature quale miglior film, miglior regista e miglior attore per Daniel Kaluuya.



Record anche per Noi, film uscito in sala ad inizio anno diventando l'horror con sceneggiatura originale a riscontrare il miglior debutto di sempre, così come il miglior debutto di sempre per un film rating R.

Monkeypaw Productions è attualmente in produzione con Candyman, co-scritto dallo stesso Jordan Peele e diretto da Nia DaCosta. Universal Pictures distribuirà il film in tutto il mondo a partire dal 12 giugno 2020.

"Non sarebbe stato possibile ottenere Get Out e Noi senza la fiducia e il supporto infinito che abbiamo avuto dal team Universal. La loro disponibilità a correre rischi e il loro impegno nei confronti dei contenuti originali li rende il partner collaborativo perfetto per Monkeypaw" ha espresso in una nota Jordan Peele.

Universal ha annunciato le date d'uscita per i suoi progetti senza titolo e tra i prossimi piani ci sarà anche un film con Lupita Nyong'o.