Jordan Peele ha trovato il suo quarto film: 'Potrebbe essere il mio preferito'

Il misterioso futuro del regista Jordan Peele è un po' più delineato adesso, almeno sulla carta, con l'autore di Get Out, Noi e Nope che ha annunciato di essere finalmente a lavoro sul suo quarto lungometraggio.

Come forse saprete, la Universal Pictures ha recentemente cancellato il quarto film senza titolo di Jordan Peele dalla data di uscita originale prevista per il 25 dicembre 2024 - lo stesso giorno d'uscita di Nosferatu di Robert Eggers - ma attualmente il progetto non ha ottenuto una seconda data: il ritardo della programmazione a quanto pare è da imputare agli scioperi SAG-AFTRA e WGA dell'anno scorso, ma durante una nuova intervista con il podcast Conan O'Brien Needs a Friend Jordan Peele ha confermato che il suo quarto film inizierà le riprese nel 2024:

"Sento che il mio prossimo progetto ora mi è chiaro. Lo scorso anno è stato... ovviamente, è stato un anno interessante perché lo sciopero degli scrittori mi ha messo in una sorta di stato di ascolto, e sapevo che era lì che dovevo essere, in mezzo ai miei colleghi", ha spiegato l'autore nella nuova intervista. "Sono entusiasta di avere un altro film che, sai, potrebbe essere il mio film preferito, se lo faccio bene".

In questo momento non abbiamo idea di cosa aspettarci dal quarto film di Jordan Peele, quindi non possiamo far altro che invitarmi a restare sintonizzati per ulteriori informazioni. Ricordiamo che, oltre al suo lavoro di regista, Jordan Peele ha trascorso gli ultimi anni producendo diversi progetti, come BlacKkKlansman, Candyman (2021) e Wendell & Wild, nonché i programmi TV The Twilight Zone e Lovecraft Country.