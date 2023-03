Jordan Peele: il suo nuovo film ha finalmente una data di uscita

Nel corso degli anni Jordan Peele si è fatto un nome all'interno dell'industria cinematografica, figurando come uno dei più talentuosi registi della sua generazione. Dopo una catena di successi, il regista sembra pronto a tornare con una nuova misteriosa pellicola.

Il comico statunitense è entrato in scena nel 2017 con Get Out, film horror psicologico acclamato dalla critica che ha collezionato numerose vittorie, tra cui figura quella per la miglior sceneggiatura originale agli Academy Awards 2018 oltre alla nomination per il miglior film.



Il successo incontrastato del regista è poi proseguito con Us nel 2019 e poi ancora quest'anno, portandoci alla scoperta dei misteri di Nope; tutte pellicole importanti che hanno incassato un totale di 427 milioni di dollari al botteghino mondiale.



Sembra però che il lavoro del regista sia destinato a proseguire ancora questo inverno. La Universal Pictures ha fissato il 25 dicembre 2024 come data di uscita del suo prossimo film, del quale il titolo rimane tutt'ora avvolto nel mistero.



Da un punto di vista speculativo, questo nuovo lavoro di Jordan Peele potrebbe essere ambientato durante le vacanze natalizie, vista la sua uscita in concomitanza con quei dati. Ciò detto, è pur vero che il periodo delle feste è quello più ambito indipendentemente dal genere di appartenenza , poichè grandi progetti come The Wolf of Wall Street e Il Signore degli Anelli: il Ritorno del Re uscirono proprio vicini alle feste di Natale.



In tal senso si hanno anche prove recenti: basti pensare al fatto, che uscendo nel medesimo periodo, Avatar: La Via dell'Acqua ha superato i 2 miliardi.