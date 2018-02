Jordan Peele: "Ecco perché Il Filo Nascosto mi ha letteralmente sconvolto"

Nel corso di un Q&A tenutosi al Santa Barbara International Film Festival,) ha espresso tutto il suo apprezzamento perdi

Candidato all’Oscar per Scappa – Get Out nella categoria Miglior regista insieme a Greta Gerwig (Lady Bird), Guillermo del Toro (The Shape of Water), Christopher Nolan (Dunkirk) e proprio a Anderson, Peele non ha saputo descrivere su quanto grande su di lui sia stato l’impatto nel vedere il film del collega.

“Il Filo Nascoto mi ha letteralmente sconvolto… avrei voluto dirlo quando ho incontrato Paul circa tre settimane o un mese fa. Ho detto tipo: ‘Amico, ho amato Il Filo Nascosto così tanto’, e lui: ‘Davvero? Come l’hai visto?’ e io: ‘Era una versione screener’. E in quel momento la sua faccia è come caduta a terra: ‘Ohh’. A quel punto ho capito di averlo perso per sempre.

“C’è una scena nel film dove Woodcock [il protagonista interpretato da Daniel Day-Lewis, ndr.] è alla festa di capodanno, e l’emozione, la psicologia e la bellezza visiva di quel momento lavorano in perfetta armonia, in una maniera così puramente cinematografica che quasi non riesci a descriverla. Ero come soffocato, pensando al personaggio, che in quel momento sta cercando la donna che ama e realizza che tra di loro c’è una crepa che probabilmente non sarà mai risanata e non avrà mai senso. Questo momento bellissimo in cui lui la cerca disperatamente, ma capisce che qualche volta dovrà lasciarla andare; non so se questo corrisponde esattamente alle intenzioni del regista e potrebbe essere solo una mia speculazione, ma è stato uno di quei momenti in cui pensi: ‘Questo è cinema’".

Il Filo Nascosto esordirà nelle sale italiane il prossimo 22 febbraio.