Noi, Jordan Peele e i compiti a casa: gli 11 film horror consigliati ai protagonisti

Per onorare al meglio un genere bisogna conoscerne i capisaldi: Jordan Peele, che negli ultimi anni ha dato il via ad una vera e propria rinascita del genere horror insieme a colleghi come Ari Aster o Robert Eggers, sa benissimo di cosa parliamo. Prima di dare il via alle riprese di Noi, dunque, il nostro pensò bene di istruire i suoi attori.

Certo, non che Lupita Nyong'o e soci avessero grandi lacune in fatto di cinema (almeno speriamo!), ma il regista di Scappa - Get Out pensò di consigliare loro alcuni titoli, oltre che per dar loro un'idea del film che avrebbero dovuto girare, anche per far sì che i protagonisti di Noi potessero in qualche modo attingere ad un vocabolario cinematografico comune che cementificasse l'intesa tra di loro.

La lista fornita da Peele ai suoi attori era dunque composta da 11 titoli, tra cui troviamo Lo Squalo (1975, Steven Spielberg), L'Altro Delitto (1991, Kenneth Branagh), Shining (1980, Stanley Kubrick), Babadook (2014, Jennifer Kant), It Follows (2014, David Robert Mitchell), Two Sisters (2003, Kim Ji-woon), Gli Uccelli (1963, Alfred Hitchcock), Funny Games (1997, Michael Haneke), Martyrs (2008, Pascal Laugier), Lasciami Entrare (2006, Tomas Alfredson) e Il Sesto Senso (1999, M. Night Shyamalan).

E voi, avete già visto tutti i film in questione? Credete di averne riconosciuto le influenze nel film di Jordan Peele? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Noi.