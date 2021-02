Jordan Peele, al cast del nuovo horror si aggiungono Daniel Kaluuya e Keke Palmer

Universal distribuirà il prossimo film di Jordan Peele il 22 luglio 2022. Al momento titolo e trama sono sconosciuti ma le notizie sul film non mancano, come quelle che riguardano il cast. Tra le new entry ci sono Daniel Kaluuya, già presente nel fortunato Scappa - Get Out, l'esordio alla regia di Peele, e Keke Palmer.

Jordan Peele produrrà il film insieme a Ian Cooper con la loro società di produzione, Monkeypaw Productions. Il progetto rientra nell'accordo esclusivo quinquennale tra Universal e Monkeypaw.

L'ultimo film diretto da Jordan Peele è Noi, uscito nelle sale nel mese di marzo 2019 e capace d'incassare 255,1 milioni di dollari al botteghino globale.



In precedenza, Scappa - Get Out ha accumulato 255 milioni di dollari dal momento in cui è sbarcato nelle sale nel febbraio 2017. Entrambi i film sono stati ampiamente acclamati dalla critica e largamente apprezzati dal pubblico.

Tra i progetti in corso di Jordan Peele c'è il nuovo film di Candyman, per il quale ha lavorato come sceneggiatore e produttore.

A causa del Coronavirus il film è stato rinviato più volte e ora dovrebbe uscire nelle sale il prossimo 27 agosto. Diretto da Nia DaCosta, si tratta di un 'sequel spirituale' dell'horror del 1992.



