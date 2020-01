Ecco Joonas Suotamo insieme a Simon Pegg alla premiere di Star Wars: L'ascesa di Skywalker

L'attore che negli ultimi film della saga ha interpretato Chewbacca pubblica una foto scattata durante la premiere di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, insieme a Simon Pegg. Ques'ultimo interpretò il personaggio di Unkar Plutt in The Force Awakens e i due attori si scambiano battute sui film.

Anche se il nono episodio della saga è uscito ormai da più di un mese l'attenzione verso Star Wars non diminuisce mai. Mentre l'attore che interpreta C3-PO commenta le tre nomination per Star Wars: The Rise of Skywalker, un altro interprete pubblica su Twitter un ricordo della prima del film. Stiamo parlando di Joonas Suotamo, che ha preso in eredità il ruolo di Chewbacca dopo la scomparsa di Peter Mayhew.

Suotamo ha voluto postare una foto scattata insieme a Simon Pegg. Quest'ultimo, famoso al grande pubblico per aver lavorato a produzioni quali Shaun of the Dead, Mission Impossible e i recenti Star Trek, ha in realtà avuto una parte anche nella trilogia sequel di Star Wars. Forse non tutti sanno che dietro ai panni di Unkar Plutt, l'avido personaggio che concedeva viveri a Rey in cambio di parti meccaniche, c'era proprio lui.

Nella didascalia della foto Suotamo si riferisce proprio a quest'ultimo personaggio:

"È un piacere imbattersi ancora in Simon Pegg alla premiere di TROS, anche se abbiamo già una chat in cui discutiamo delle inutili modifiche che Unkar Plutt ha apportato al Millennium Falcon"

In Episodio 7 Rey e Finn rubano il Falcon proprio a Plutt, che ne era il possessore, e si lamentano poi del fatto che è stato aggiunto un compressore che ne limita la velocità. Il riferimento non sarà di certo sfuggito ai fan.

Simon Pegg non è stata l'unica celebrità a voler interpretare un ruolo minore nella nota saga, anche Ed Sheeran ha avuto un cameo in The Rise of Skywalker