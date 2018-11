Jonny Quest trova il suo regista: sarà Chris McKay

Il The Hollywood Reporter ha confermato che la Warner Bros. Pictures ha dato il via libera ufficiale all'adattamento cinematografico di Jonny Quest, affidando la regia del progetto a Chris McKay.

McKay è attualmente stato scelto per dirigere anche l'adattamento cinematografico di Dungeons & Dragons ed è ancora al lavoro su Nightwing per la Warner/DC.

La serie animata originale della Hanna-Barbera, andata in onda nel 1964, è durata solo 26 episodi e vedeva come protagonista Jonny Quest, un ragazzino di 11 anni, insieme al coetaneo Hadji Singh, a suo padre - lo scienziato Benton Quest - e alla guardia del corpo Race Bannon. Successivamente, la serie tornò sia negli anni '80 che negli anni '90 con nuovi episodi.

Un film dedicato a Jonny Quest è in fase di sviluppo da anni. Robert Rodriguez era stato scelto per dirigere una pellicola dedicata al personaggio nel 2015; nel 2009 Zac Efron e Dwayne 'The Rock' Johnson provarono a portare al cinema Jonny Quest senza grande successo. A metà degli anni novanta, invece, fu Richard Donner a provare a portare sul grande schermo il cartoon ma anche lui senza successo.

Al momento non c'è nessuna data di uscita fissata per il film.