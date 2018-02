Jonathan Rhys Meyers sale a bordo del misterioso thriller Wake Up

L’attore irlandese, volto noto per la partecipazione in show televisivi di genere storico come Io il più recente Vikings , è stato scelto come protagonista principale del film, storia che segnerà il debutto sul grande schermo del direttore della fotografia

La notizia è stata riportata in via esclusiva dall’Hollywood Reporter, il quale indica Aleksander Chernyaev (The Soldier) come co-regista del lungometraggio. L’annuncio del progetto è stato comunicato lo scorso Venerdì dal presidente della VMI Worldwide Andre Relis.

Wake Up narra la storia di John Doe (Jonathan Rhys Meyers), un uomo che si risveglia sul letto di un ospedale senza alcun ricordo della sua identità o della sua vita. Presto scoprirà che è ricercato dalla polizia per una serie di omicidi. Con l’aiuto di un'infermiera che crede nell’innocenza del protagonista, riuscirà a fuggire dalla struttura ospedaliera ed insieme cercheranno di scoprire degli indizi utili per trovare il vero killer.

Sceneggiato da Elan Zeltser, il film sarà prodotto da Andre Relis (The Humanity Bureau, The Recall) e da Katerina Valenti (The 5th Execution, The Code of Cain). Per l’occasione il regista Fedor Lyass curerà anche la fotografia del progetto le cui riprese partiranno nel mese di marzo.

Queste le parole del produttore Relis:

“Visto il crescente interesse del pubblico per i misteriosi omicidi seriali, siamo entusiasti all’idea di poter presentare a Berlino il film ai potenziali acquirenti. Jonathan Rhys Meyers è un attore di incredibile talento e siamo certi che farà un lavoro fantastico in questo ruolo”.

Inoltre, entro la fine dell'anno rivedremo l'interprete irlandese nelle sale cinematografiche con The Aspern Papers, pellicola appartenente al genere del romanticismo d'epoca.

