Jonathan Rhys Meyers e Joely Richardson nella prima foto di The Aspern Papers

Nello show Jonathan Rhys Meyers interpretava il re Enrico VIII e Joely Richardson era la regina Catherine Parr. Alla regia di The Aspern Papers troviamo il francese Julien Landais, alla sua opera prima. Lo stesso Landais produce il film insieme a Gabriela Bacher mentre la sceneggiatura è di Jean Pavans e Hannah Bhuiya.

Il film vede nel cast anche il premio Oscar Vanessa Redgrave, Lois Robbins e Poppy Delevingne. Cohen Media Group distribuirà il film negli Stati Uniti mentre ARRI Media presenterà il film ai potenziali clienti stranieri all'EFM di Berlino.

Variety ha fornito una descrizione dettagliata della storia, un must per gli appassionati del romanticismo d'epoca:"Ambientato a Venezia, nel tardo XIX secolo, The Aspern Papers racconta la storia di un ambizioso editore (Jonathan Rhys Meyers) ossessionato dal poeta romantico Jeffrey Aspern e dalla sua breve vita, selvaggiamente romantica. Viaggiando dagli Stati Uniti a Venezia, egli è determinato a mettere le mani sulle lettere che Aspern scrisse alla sua amante e musa (Vanessa Redgrave), e che custodiscono i loro segreti. Joely Richardson interpreta la nipote del personaggio di Vanessa Redgrave".

Il film è attualmente in post-produzione e dovrebbe uscire entro la fine del 2018.