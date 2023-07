Jonathan Majors verrà rimpiazzato nell'MCU? Ecco alcuni esempi da Netflix

Dopo la pressione dei fan su un film antecedente a Avengers: The Kang Dynasty che allude anche a una certa poca simpatia nei confronti del cast, il destino del prossimo film sui vendicatori potrebbe non includere il suo protagonista Jonathan Majors.

I Marvel Studios non hanno ancora rivelato se Majors continuerà a vestire i panni di Kang il Conquistatore dopo le nuove accuse di abusi nei confronti dell'attore, e nell'attesa del processo è bene fare un passo indietro nel mondo dei franchise e analizzare come nel tempo varie produzione hanno sostituito figure già affermate all'interno dei contorni di iconici ruoli. La premesse è che nell'universo cinematografico tutto è possibile ed i Marvel Studios lo hanno già fatto con Terrence Howard sostituito da Don Cheadle in Iron Man 2 nei panni del miglior amico di Tony Stark il colonnello James Rhodes alias War Machine.

Da parte del pubblico non è facile dire addio al volto familiare di un attore che è stato, fin dalla sua genesi, "quel personaggio". Quale esempio più calzante di quello di Henry Cavill sostituito da Liam Hemsworth nel ruolo di Geralt di Rivia in a partire dalla quarta stagione di The Witcher anche se i produttori hanno già anticipato di avere un grandioso piano per il debutto di Hemsworth in The Witcher 4. Ma non sempre sono gli attori a cambiare le carte in tavola come nel caso di Justin Roiland, creatore di serie animate come Rick & Morty e Solar Opposites, sostituito da Dan Stevens dopo le accuse di abusi domestici a carico del primo. Un cambiamento di autore può fare la differenza, ma sarà così anche per Jonathan Majors? Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti sul caso!