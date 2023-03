Jonathan Majors, tre messaggi della donna sembrano scagionarlo: 'È stata colpa mia'

Sono giorni di agitazione per Jonathan Majors: la star di Ant-Man 3 è stata arrestata nei giorni scorsi con l'accusa di aggressione e molestie nei confronti di una donna, ma del materiale pubblicato in queste ore sembrerebbe effettivamente dimostrare l'innocenza dell'attore (almeno se dovesse esserne provata l'autenticità).

"Per piacere, fammi sapere se stai bene quando riceverai questo messaggio. Mi avevano assicurato che non saresti stato accusato di nulla. Mi hanno detto di doverti arrestare per via del protocollo una volta visti i segni su di me, sapevano che avevamo litigato. Sono così arrabbiata per ciò che hanno fatto e mi dispiace che tu sia in questa posizione. Farò in modo che non ti accada nulla. Ho detto loro che è stata colpa mia perché ho provato a strapparti il telefono. Chiamami quando sei fuori" si legge nel più lungo dei messaggi pubblicati dall'attore.

Nel messaggio successivo l'interlocutrice di Majors ribadisce quanto già detto, smentendo inoltre l'accusa di strangolamento rivolta all'attore dopo l'arresto. Nulla, naturalmente, assicura al momento che a parlare sia effettivamente la donna coinvolta nell'incidente, per cui bisognerà attendere gli sviluppi della vicenda per poter effettivamente commentare con cognizione di causa. L'esercito americano, intanto, ha ritirato la pubblicità con Jonathan Majors dopo i fatti di questi ultimi giorni.