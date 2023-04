Jonathan Majors dalle stelle alle stalle: Magazine Dreams neanche presentato al CinemaCon

Jonathan Majors ancora a rimbalzare tra le stelle e le stalle: dopo il successo dei suoi ultimi film e l’attenzione che è riuscito a costruire intorno alle sue interpretazioni, l’attore californiano ha dovuto affrontare problemi con la giustizia che ne hanno intaccato l’immagine pubblica. Al CinemaCon di gli effetti del terremoto si sono sentiti.

Jonathan Majors rischia seriamente di perdere il ruolo di Kang nel Marvel Cinematic Universe a seguito della denuncia che l’attore ha ricevuto per aggressione e violenza nei confronti di una donna di circa 30 anni.

Come conseguenza della cosa, anche altri contratti dell’attore stanno vacillando pericolosamente e film che lo vedono protagonista vengono tagliati dal palinsesto di presentazioni e promozioni.

È il caso di Magazine Dreams, film diretto da Elijah Bynum e con protagonista l’attore di Creed III che, nonostante sia in uscita nel dicembre del 2023, sembra non aver ricevuto nessun tipo di presentazione durante la convention di Las Vegas né da parte di SearchLight Pictures nè dalla Disney.

Nel film, il personaggio interpretato da Majors, un aspirante bodybuilder, deve fare i conti con improvvisi e incontrollabili attacchi di rabbia in quella che risulta tremendamente e ironicamente come una specie di metanarrazione che ripropone le vicende che sta vivendo Majors.

Un momento difficile, dunque, per uno degli attori più in ascesa della scena hollywoodiana che, attraverso il suo legale, continua a dichiararsi innocente rispetto a qualsiasi accusa nonostante altre vittime sarebbero uscite allo scoperto in seguito alla prima denuncia.

Majors intanto ha perso il contratto che lo vedeva legato all’esercito degli Stati Uniti per una campagna pubblicitaria, è stato tagliato dal cast del thriller The Man in My Basement e da una biografia sul jazzista Otis Redding oltre che essere stato “mollato” dal suo manager alla Entertainment 360 e a vedere cancellata la sua presenza come ospite al prossimo Met Gala per Valentino.

In attesa di capire cosa riserverà il futuro per quella che sembrava essere una stella nascente, vi lasciamo a un articolo che ripercorre tutto quello che si sa sulle vicende legate alla situazione Jonathan Majors.