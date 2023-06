Jonathan Majors, la star Marvel rigetta le nuove accuse di abusi

Le nuove accuse di abusi rivolte a Jonathan Majors sono state immediatamente negate dalla star Marvel.

Il prossimo 3 agosto l'attore andrà a processo per le accuse di violenza domestica mosse dall'ex fidanzata, alla quale lo stesso Majors contesta il reato di aggressione, ma una nuova bufera si è appena abbattuta sull'attore: un'inchiesta di Rolling Stones che ha raccolto ben 40 testimonianze volte a costruire un profilo di un uomo violento e ben diverso da ciò che ha sempre sostenuto la star dell'MCU.

Tali accuse sono state respinte con forza dall'attore: "Jonathan Majors nega con veemenza le false accuse di Rolling Stone - afferma il legale di Majors Dustin A. Push - secondo cui ha abusato fisicamente, verbalmente o emotivamente di qualcuno, per non parlare dei suoi precedenti partner romantici. Queste accuse si basano interamente su dicerie perché nessuno dei partner romantici a cui si fa riferimento era disposto a impegnarsi con Rolling Stone per l'articolo, dimostrando la loro totale falsità".

Le accuse mosse nei confronti dell'attore mirano alla carriera in ascesa nell'MCU dove Majors interpreta Kang il Conquistatore, e i futuri progetti che vedono il personaggio protagonista. Marvel non ha ancora chiarito quale sarà il futuro di Majors all'interno dell'MCU.