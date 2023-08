Jonathan Majors, slitta il processo alla star di Kang: l'MCU attende

La data del processo a Jonathan Majors sarebbe dovuta essere oggi 3 agosto 2023, ma, stando a una recente dichiarazione di Variety, il giorno viene ora posticipato al 6 settembre. La mozione è stata presenta da Priya Chaundhry, giudice dell'attore, a causa dell'inaudita "tempestività" dei pubblici ministeri nel consegnare le prove.

"Jonathan Majors è completamente innocente" ha annunciato Chaudhry in una precedente dichiarazione. "Stiamo raccogliendo e presentando prove al procuratore distrettuale, con l'aspettativa che tutte le accuse vengano ritirate seduta stante".

Ha inoltre continuato: "Tutte le prove dimostrano che il signor Majors è innocente e non ha aggredito quella donna in nessun modo. Purtroppo, l'incidente è avvenuto perché la donna in questione stava attraversando una crisi emotiva, per la quale è stata portata in ospedale nella giornata di ieri. Il NYPD deve effettuare l'arresto in situazione del genere, e questa è l'unica ragione per cui il signor Majors è stato sequestrato. Ci aspettiamo che le accuse cadano presto". Tuttavia, emergono altre accuse di abusi per Jonathan Majors.

Stando al resoconto delle autorità, "Sabato 25 marzo 2023, alle 11:14 circa, la polizia ha risposto alla chiamata del 911 all'interno di un appartamento situato nelle vicinanze di West 22nd Street e 8th Avenue, entro i confini del 10 Precinct. Un'indagine preliminare ha stabilito che un uomo di 33 anni era coinvolto in una lite domestica con una donna di 30 anni. La vittima ha informato la polizia di essere stata aggredita. Di conseguenza, gli agenti hanno arrestato l'uomo di 33 anni senza incidenti di alcun tipo. La vittima ha riportato lievi ferite alla testa e al collo, ed è stata trasferita in un ospedale della zona in condizioni stabili". Non ci resta che attendere il prossimo 6 settembre per scoprire l'esito del processo.