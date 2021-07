Jonathan Majors è stato scelto per Loki o per Ant-Man 3? La risposta vi sorprenderà!

Jonathan Majors è stato annunciato come Kang il Conquistatore da Kevin Feige in persona durante il Disney Investor Day di dicembre 2020, e il suo esordio era atteso nel film Ant-Man & The Wasp: Quantumania.

Tuttavia, come ormai saprete, l'attore è comparso a sorpresa nell'ultimo episodio della prima stagione di Loki, nel quale ha interpretato una variante di Kang nota come 'Colui che rimane' e che era alla guida della TVA. Ma dunque cosa è nato prima, l'uovo o la gallina? Jonathan Majors è stato scelto per Loki o per Ant-Man & The Wasp: Quantumania? La risposta l'ha fornita Kate Herron, regista della serie tv con protagonista Tom Hiddleston, in una recente intervista con The Wrap.

"E' stata una situazione a dir poco folle. Mi sono ritrovata in una stanza con Kevin Feige, altre persone dello studio e Peyton Reed [regista di Ant-Man, ndr], ed ero tipo: 'Ma che ci faccio io a questo tavolo?!' Comunque, Jonathan era un attore che tutti i presenti amavano. E davvero, ad essere onesti, si trattava solo di vedere se era interessato alla cosa, e poi cercare di far incastrare il nostro calendario con il suo, perché al momento è un attore molto impegnato. Ma, in sostanza, lo abbiamo scelto contemporaneamente. Quando è stato scritturato per la parte di Kang in Ant-Man 3, sapevamo già che la sua prima apparizione sarebbe stata nella nostra serie".

Per ricapitolare, il Kang il Conquistatore apparso in Loki è una variante del Kang il Conquistatore che comparirà in Ant-Man & The Wasp: Quantumania: trattandosi di un essere in grado di viaggiare nel tempo e nelle dimensioni, e consapevole di esistere in infinite varianti all'interno di un'infinità di realtà, rappresenterà una grandissima minaccia per gli Avengers in quanto metterà in pericolo l'intero Multiverso, e non solo l'universo che i supereroi hanno riconquistato da Thanos.

