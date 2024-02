Jonathan Majors rischia la prigione? Novità dal processo dell'ex star Marvel

Dopo l'incredibile performance di Josh Brolin come Thanos, quella di Jonathan Majors come Kang doveva essere una sfida davvero impegnativa, purtroppo però non sapremo mai in che modo il giovane attore avrebbe potuto eguagliare, o persino superare, la bravura di chi lo ha preceduto nell'interpretare il villain principale dell'MCU.

Questo perché, come molti già sapranno, di recente Jonathan Majors è stato dichiarato colpevole di molestie ai danni della sua ex compagna. Tutto ciò ha indubbiamente portato a conseguenze catastrofiche per la sua carriera ed i Marvel Studios non ci hanno messo molto ad estraniarlo dalle loro produzioni.

La mattina del 6 febbraio 2024 la star avrebbe dovuto presentarsi al tribunale di Manhattan per assistere alla sentenza, ma secondo le ultime dichiarazioni la sua sarà soltanto un'apparizione virtuale.

Una volta che il tutto sarà compiuto, probabilmente entro la fine del mese sapremo quale sarà il destino dell'ex interprete di Kang. Potrebbe trattarsi di qualsiasi cosa, dalla libertà vigilata fino ad un anno intero dietro le sbarre, la cosa certa è che Jonathan Majors dovrà subire una punizione per ciò di cui è ritenuto colpevole.

Voi che ne pensate? Eravate già a conoscenza della critica situazione della star Marvel? In attesa di sapere come andranno le cose ecco la nostra recensione di Creed 3.