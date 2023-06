Jonathan Majors rilancia e accusa l'ex fidanzata di aggressione

La data del processo per violenza domestica nei confronti di Jonathan Majors è data decisa, ma la star dell'MCU nel ruolo di Kang il Conquistatore ha, a sua volta, presentato denuncia contro l'ex fidanzata per il reato di aggressione.

L'avvocato dell'attore ha sempre ribadito che fosse proprio Majors la vittima e su questa linea difensiva è stata presenta una denuncia incrociata al dipartimento di polizia di New York contro la sua ex fidanzata Grace Jabbari. Majors, forte di alcuni messaggi poco chiari da parte di Jabbari afferma di essere stato aggredito dalla compagna in un momento in cui, quest'ultima, era particolarmente ubriaca e isterica: l'attore racconta di essere stato graffiato e schiaffeggiato, mentre l'ex fidanzata accusa Majors di averle rotto un braccio.

L'attore è stato arrestato lo scorso 25 marzo con le accuse di aggressione e molestie aggravate: una macchia nella carriera dell'interprete di Kang il Conquistatore, la cui presenza nell'MCU sembra essere in bilico. L'attore avrebbe dovuto riprendere il ruolo del viaggiatore del tempo in Avengers: The Kang Dinasy, ma la presenza di Jonathan Majors appare ancora come un grande interrogativo.

Majors apparirà di fronte al giudice il prossimo 3 agosto 2023: sarà fatta finalmente chiarezza? Scopriremo solo in quella data quale sarà il destino dell'attore, alla luce della recente denuncia presentata da Majors.