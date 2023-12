Jonathan Majors, le reazioni al licenziamento Marvel di Kang Il Conquistatore

Dopo il verdetto di colpevolezza emesso dal tribunale lunedì, Jonathan Majors è stato licenziato in tronco dai Marvel Studios. La notizia ha fatto il giro del web e naturalmente addetti ai lavori e fan si sono riversati in massa sui social per commentare la notizia ed esprimere la propria opinione sull'MCU, orfano di Kang il Conquistatore.

Jonathan Majors è stato dichiarato colpevole di aggressione e molestie nei confronti della sua ex ragazza. L'attore ha annunciato che farà ricorso in appello. Alice Grauso di Screenrant ha definito la vicenda 'una dannata vergogna'.



Majors doveva essere il villain di punta della prossima fase MCU nel ruolo di Kang il Conquistatore e al momento gli studi non hanno annunciato se verrà effettuato un recasting per il ruolo di Kang o se la trama proseguirà verso altri cattivi.

Possibile che Marvel decida di concentrarsi su altri progetti, come i Fantastici Quattro, tra i supereroi maggiormente attesi nel Marvel Cinematic Universe. I commenti si concentrano soprattutto sull'eventuale recasting del personaggio, un'eventualità che non sembra da scartare a priori.



Il licenziamento di Jonathan Majors dopo la condanna è stato repentino ed è difficile credere che Marvel non abbia da tempo un piano B, nel caso Majors fosse stato effettivamente condannato, cosa poi avvenuta.

Secondo voi Majors verrà sostituito? Oppure Marvel Studios si dirigerà verso altri villain? Jonathan Majors era stato scelto per il ruolo di Kang e avrebbe avuto un spazio consistente nelle prossime dinamiche MCU dopo la chiusura di una fase non proprio felice per lo studio.