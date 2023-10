Jonathan Majors, a che punto è la sua vicenda legale e cosa rischia il suo Kang

Il Marvel Cinematic Universe non ha mai dovuto affrontare una situazione spinosa come quella di Jonathan Majors: le vicende legali nelle quali è coinvolto l'interprete del Kang del franchise rischiano di mettere gli Studios in una posizione davvero scomoda, qualora i procedimenti contro l'attore non dovessero andare per il meglio.

Mentre in molti sognano il ritorno del Captain America di Chris Evans, dunque, un'altra consistente parte del fandom si chiede quali saranno le sorti di quello che, nelle intenzioni degli Studios, dovrebbe essere l'erede di Thanos nel ruolo di villain livello Avengers. Ma quali sono le reali prospettive in tal senso?

Il rinvio del processo di Jonathan Majors non fa che allungare i tempi, con Marvel che difficilmente prenderà decisioni avventate prima che le responsabilità dell'attore vengano chiarite: qualora il tribunale dovesse effettivamente accertare la colpevolezza di Majors, comunque, le probabilità che l'attore possa dare un seguito alla sua esperienza nei panni di Kang scenderebbero ovviamente a un valore pericolosamente vicino allo 0.

A quel punto la soluzione più scontata sarebbe quella del recast (cosa alla quale, d'altronde, Marvel non è nuova dopo il passaggio di consegne da Edward Norton a Mark Ruffalo), magari giustificandolo sfruttando il multiverso o, chissà, semplicemente sperando nella comprensione dei fan. E voi, quale credete sia la soluzione migliore? Fatecelo sapere nei commenti!