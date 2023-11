Jonathan Majors, al via il processo: la star Marvel arriva in tribunale

Non sono tempi facili quelli che ultimamente stanno vivendo i Marvel Studios, ed oltre alla sequela di critiche ricevute per le sue ultime produzioni ora deve anche assistere inerme al processo ad una delle sue star principali. Stiamo ovviamente parlando del caso relativo alle presunte violenze di cui è accusato Johnathan Majors.

L'attore che interpreta Kang è stato accusato di aver compiuto abusi diversi mesi fa, questo ovviamente ha portato molti appassionati dell'MCU a domandarsi quale sarebbe sarà il futuro del suo personaggio, che era al centro del nuovo corso del MCU ?

Attualmente non ci sono notizie certe di cosa deciderà la Marvel che probabilmente sta "semplicemente" aspettando il risultato del processo, il quale però è iniziato da poco tempo.

Pochi giorni fa la star è arrivata in un tribunale di New York, e si sarebbe dichiarato non colpevole dell'accaduto, negando le accuse e ribaltandole, dicendo che che l'aggressore quella notte era Jabbari, la sua fidanzata di quel periodo.

La difesa ha anche presentato alcune prove fotografiche e video. Tuttavia la questione è lontana da essere risolta.

Cosa riserva il futuro a Jonathan Majors? Nell'attesa di avere una risposta certa potete leggere la nostra recensione della seconda stagione di Loki, dove l'attore ricopre una parte decisamente importante.