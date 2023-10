Jonathan Majors, tutto sul processo: cosa dovete sapere e cosa sta succedendo

Ci sono diverse novità nella vicenda giudiziaria che coinvolge la star del Marvel Cinematic Universe Jonathan Majors. Infatti, Grace Jabbari, la donna che accusò Majors di averla aggredita lo scorso 25 marzo è stata arrestata con l'accusa di aggressione e reati minori vandalici ma è stata rilasciata poco dopo.

Il procuratore distrettuale ha dichiarato che Jabbari non verrà perseguita. La donna accusò Jonathan Majors di averla molestata e aggredita e l'attore venne arrestato per violenza domestica. La polizia rispose ad una chiamata d'emergenza per una donna di 30 anni che affermava di essere stata aggredita da Majors. Gli agenti riscontrarono delle ferite lievi sul corpo della presunta vittima. Jonathan Majors venne arrestato dalle forze dell'ordine.



Preso in custodia dalla polizia, Majors venne rilasciato dopo qualche ora. A giugno Majors sporse una contro denuncia nei confronti della donna sostenendo di essere stato aggredito dalla stessa nel corso della serata nella quale venne chiamata la polizia, negando le accuse nei suoi confronti.



La procura ha informato Jabbari e i suoi avvocati che la donna non verrà perseguita a causa della tardiva contro denuncia e ha motivato la presa in carico di quest'ultima come un atto dovuto nel processo legato alle violenze domestiche. Secondo i documenti, l'accusa aveva pianificato di fornire viaggio e alloggio negli Stati Uniti a Jabbari, cittadina britannica, affinché potesse testimoniare al processo contro Majors. Dopo aver negato la mozione della difesa per la chiusura del caso, Majors, in collegamento con l'udienza al tribunale penale di New York ha conosciuto la data del processo, ovvero il prossimo 29 novembre.