Jonathan Majors, il processo è in corso: gli ultimi aggiornamenti

Il processo che vede protagonista Jonathan Majors è appena iniziato: l'attore è stato accusato dall'ex fidanzata di violenza domestica, reati che Majors ha sempre rigettato con forza ma che non hanno evitato all'attore di finire in una tempesta mediatica. Ma cosa è successo in questi primi giorni in tribunale?

Il primo giorno di processo l'attore e il suo team legale ha incontrato una giuria di possibili giurati, di cui sei avranno il compito di valutare le prove del reato minore contestato a Majors (le accuse di aggressione e molestie aggravate sono in totale quattro). La selezione dei giurati non ha avuto esito positivo pertanto proseguirà: l'obiettivo è quello di trovare una giuria neutra, ma sembrerebbe un'impresa non da poco.

Dall'altra parte, i legali di Jonathan Majors ce la stanno mettendo tutta per tutelare l'attore: è stata avanzata al giudice la richiesta di mantenere riservate alcune prove, considerata la popolarità dell'attore al fine di ottenere un equo processo, e di svolgerlo a parte chiuse. I pubblici ministeri sono di tutt'altro avviso e hanno chiesto, al contrario, di rendere pubbliche le prove e di consentire ai media di essere presenti in aula.

La decisione del giudice, come riportato da Variety, accoglie la richiesta del team legale di Majors ma si riserva il diritto di rendere pubbliche le prove qualora vengano considerate accettabili sulla base del processo che si terrà a porte chiuse. Inoltre, la presenza dell'attore non sarà obbligatoria in aula: il processo andrà avanti anche senza Jonathan Majors.

La selezione dei giurati è fissata proprio per il 30 novembre, mentre le dichiarazioni iniziali si terranno lunedì 4 dicembre: ma quale sarà il destino di Majors nell'MCU? I Marvel Studios riflettono e restano a guardare ma il nuovo supervillain (per il momento) sembrerebbe al sicuro: Avengers The Kang Dinasty non verrà cancellato.