Jonathan Majors, nessun problema con la fidanzata Meagan Good dopo il processo

Per Jonathan Majors non è un periodo particolarmente sereno: l'ormai ex-Kang del Marvel Cinematic Universe ha affrontato negli ultimi mesi il processo per condotta violenta nei confronti della sua ex-fidanzata finendo per risultare colpevole al terzo grado di giudizio, ma la sua vita sentimentale parrebbe non aver subito contraccolpi.

Accusato nei giorni scorsi da altre due donne di abusi fisici ed emotivi, l'attore licenziato da Marvel vive infatti da un po' di tempo una relazione con Meagan Good, star della serie Harlem e recentemente vista sul grande schermo in occasione di Shazam!: La Furia degli Dei, e le cose tra i due sembrerebbero continuare ad andare a gonfie vele.

Stando a quanto riportato da People, una fonte vicina alla coppia avrebbe infatti assicurato che "il rapporto tra i due è solido e sono davvero molto innamorati": i guai giudiziari di Majors, insomma, non sembrerebbero aver influito almeno su quest'aspetto della sua vita, visto e considerato quando la carriera della star di Ant-Man and the Wasp: Quantumania abbia inevitabilmente preso una brutta piega negli ultimi tempi.

La condanna a Majors, vi ricordiamo, non è ancora stata ufficializzata, ma le voci più accreditate parlano del rischio di dover scontare anche un anno di carcere. Noi, ovviamente, restiamo in attesa di aggiornamenti in tal senso.