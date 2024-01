Jonathan Majors, parla Kang: la star rompe il silenzio dopo il licenziamento dalla Marvel

Proprio mentre le indiscrezioni parlano di Colman Domingo come possibile nuovo Kang il Conquistatore per la Saga del Multiverso, l'attore Jonathan Majors ha annunciato il suo ritorno sulle scene per la prima volta dalla fine del processo e dal licenziamento dalla Marvel.

Come riportato da Deadline, infatti, l'attore di Creed e Loki ha filmato un'intervista esclusiva con Linsey Davis per ABC News Live: si tratta della prima intervista ufficiale per Jonathan Majors da quando l'attore è uscito sconfitto dal processo, dopo il cui verdetto di colpevolezza è arrivato anche l'allontanamento dal Marvel Cinematic Universe della Disney, nel quale interpretava il ruolo del villain Kang il Conquistatore. In tutti questi difficili mesi, infatti, Jonathan Majors non ha mai affrontato pubblicamente la stampa, al di là delle dichiarazioni rilasciate attraverso i suoi avvocati.

Secondo quanto riferito, l'intervista di ABC News debutterà su Good Morning America lunedì 8 gennaio e successivamente andrà in onda sulle altre piattaforme della rete, come GMA3: What You Need to Know. L'intervista verrà trasmessa in streaming sempre per ABC con Linsey Davis e IMPACT x Nightline, e sarà successivamente resa disponibile per la visione su Hulu (di proprietà della Disney) a partire dall'11 gennaio.

Staremo a vedere quale sarà la versione di Jonathan Majors. Nel frattempo, a proposito di interviste, ecco cosa diceva Colman Domingo qualche tempo fa sui villain Marvel.