Jonathan Majors non solo Kang: in QUESTO nuovo film è un bodybuilder disturbato!

Il Sundance Film Festival è sempre un ottimo banco di prova per le pellicole che arriveranno poi in sala. Questo sembra essere successo a Magazine Dreams, dramma con protagonista Jonathan Majors che ha persino conquistato una standing ovation durante una proiezione speciale.

Il film vede al centro la storia di Killian Maddox un giovane bodybuilder particolarmente dedito agli steroidi e con una ossessione quasi omoerotica verso la propria forma fisica. Magazine Dreams diventa un modo per rappresentare il modo problematico e ossessivo con cui la società moderna rappresenta la perfezione. Majors, per buona parte del film, viene mostrato con pochi vestiti addosso proprio per far capire al meglio il legame quasi malato che il protagonista ha con il proprio corpo.

Non è la prima volta che l'attore si trova ad interpretare un personaggio che usa il proprio fisico come strumento. Riguardo la sua partecipazione a Creed 3 Majors ha ammesso aver preso più di 100 pugni in faccia durante le riprese della pellicola. Nel frattempo, Magazine Dreams, ha ottenuto un grande consenso da parte della critica che, già dopo la proiezione, sembrava avesse particolarmente apprezzato il lavoro del regista e dell' interprete. Le atmosfere, che secondo alcuni esperti ricorderebbero Joker e Taxi Driver, ricalcherebbero anche quel tema dell' inettitudine sociale che ha reso grandi entrambe le pellicole.

L'attore esordirà presto al cinema nel ruolo del main villain delle prossime fasi del Marvel Cinematic Universe: Kang il Conquistatore. Majors ha parlato di Kang definendolo il più grande villain mai visto nell'MCU professando, inoltre, come riesca a portare al pubblico un conflitto interiore totalmente nuovo all'interno della saga. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!