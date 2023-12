Jonathan Majors non finirà in carcere? Le prospettive dopo la sentenza

Le vicende legali di Jonathan Majors si sono concluse nel peggior modo possibile per l'ormai ex-Kang del Marvel Cinematic Universe, ritenuto dalla corte colpevole dei reati di aggressione, tentato strangolamento e molestie nei confronti della sua ex-compagna Grace Jabbari. Ma quali saranno le conseguenze in termini di pena?

Licenziato da Marvel poche ore dopo la fine del processo, Majors è ora in attesa di una condanna che dovrebbe essere pronunciata il prossimo febbraio: le accuse a suo carico potrebbero portarlo a essere condannato a trascorrere fino a 3 anni in carcere, ma secondo alcuni esperti del settore le cose potrebbero non andare esattamente in questo modo.

"Essendo alla sua prima condanna il giudice gli accorderà al 99% 3 anni di libertà vigilata, una terapia per la gestione della rabbia e probabilmente dei servizi sociali. Mr. Majors non trascorrerà del tempo in prigione" sono state le parole di Cary London, avvocato per i diritti civili di stanza a Manhattan.

Vedremo, dunque, quali saranno le pene comminate a Majors, che in ogni caso, a questo punto, rischia di vedere la sua carriera a Hollywood più o meno irrimediabilmente compromessa: al momento, almeno, le porte di grandi franchise come il Marvel Cinematic Universe sono per lui chiuse a doppio mandato, mentre di qualunque altra opportunità lavorativa si tornerà a parlare presumibilmente solo a pena ormai scontata.