Jonathan Majors non si arrende: è convinto che tornerà a lavorare a Hollywood

Sta continuando a fare discutere l’intervista a Jonathan Majors andata in onda su ABC durante lo show Good Morning America. Nel corso dell’incontro con Linsey Davis, l’attore di Creed 3 ha potuto raccontare il suo punto di vista sull’intera vicenda, dicendosi fiducioso a proposito di un suo ritorno a Hollywood, una volta passata la tempesta.

Dopo aver riportato la risposta del web all’anteprima dell’intervista a Jonathan Majors, torniamo ad occuparci della vicenda per condividere la dichiarazione dell’attore di New York sulla possibilità che ci possa essere ancora spazio per lui all’interno dell’industria cinematografica.

A precise domande della giornalista sull’idea che possa tornare a lavorare a Hollywood e su quanto meriti una seconda possibilità, l’attore ha dimostrato di non aver ancora perso le speranze: “Sì, credo che lavorerò ancora a Hollywood. Prego di averne la possibilità. Sto ai piani di Dio e ai tempi di Dio. Penso di meritare una seconda opportunità e spero che anche le altre persone la vedano allo stesso modo”.

L’ascesa di Majors come star cinematografica era sembrata, in effetti, incredibile e inarrestabile dopo il suo debutto nel 2017, l’acclamazione per la sua interpretazione nel film diretto da Michael B. Jordan e la chiamata della Marvel per il ruolo del villain principale della Saga del Multiverso.

In attesa di capire come potranno evolversi le cose tanto nel futuro più immediato quanto in un arco temporale più lungo, vi lasciamo ai rumor che riguardano il possibile sostituto di Jonathan Majors come Kang nel Marvel Cinematic Universe.