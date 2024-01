Jonathan Majors licenziato di nuovo: la star perde anche 48 Hours in Las Vegas

Jonathan Majors è convinto che lavorerà ancora a Hollywood, ma in attesa di capire come evolverà la sua carriera dopo il licenziamento dai Marvel Studios quel che è certo è che non ripartirà da 48 Hours in Las Vegas.

In queste ore, infatti, la CNN ha annunciato che Jonathan Majors è stato licenziato dal film di Dennis Rodman 48 Hours in Vegas: la Lionsgate non sta più sviluppando il film prodotto da Phil Lord e Christopher Miller e il progetto verrà ora venduto ad altri potenziali acquirenti. Lord, Miller e Aditya Sood rimangono a bordo come produttori.saranno i produttori. La notizia arriva a poche settimane dalla sentenza per Jonathan Majors per aggressione e molestie derivanti da un incidente che ha coinvolto l'ex compagna Grace Jabbari a marzo, sentenza che sarà emessa il 6 febbraio prossimo.

48 Hours in Vegas presenta una sceneggiatura di Jordan VanDina incentrata sull'attaccante dei Chicago Bulls Dennis Rodman e il suo viaggio a Las Vegas durante le finali NBA del 1998. L'epica 'fuga' di Rodman, entrato nella NBA Hall of Fame nel 2011 e noto per il suo comportamento (e il suo abbigliamento) stravagante, è stata raccontata nella docuserie ESPN incentrata su Michael Jordan The Last Dance, trasmessa nel 2020. Jonathan Majors era stato per interpretare il protagonista, ma al momento non è noto chi lo sostituirà.

