Jonathan Majors licenziato da Marvel! L'annuncio dopo la conclusione del processo

L'esplosione dello scandalo Jonathan Majors ha gettato sin dal primo momento delle ombre piuttosto invadenti sul proseguimento dell'avventura dell'attore nei panni del Kang del Marvel Cinematic Universe: i dubbi si sono però tramutati in certezze, probabilmente in maniera non imprevedibile, in seguito alle notizie delle ultime ore.

Poche ore fa Jonathan Majors è stato infatti dichiarato colpevole dal tribunale presso il quale si è svolto il processo che l'ha visto difendersi, evidentemente con scarsi risultati, dalle accuse di aggressione, tentato strangolamento e molestie: un risvolto davanti al quale i Marvel Studios non potevano chiudere le orecchie, e infatti immediata è arrivata l'inevitabile decisione.

Jonathan Majors è stato dunque immediatamente licenziato da Marvel, e non prenderà quindi più parte ai futuri progetti del Marvel Cinematic Universe nei panni di Kang: una gatta da pelare enorme per gli Studios, che dovranno a questo punto decidere se optare per un semplice recasting o per una riscrittura totale del futuro prossimo della saga, sollevando Kang dal ruolo di villain principale dopo aver puntato su di lui sin dalla prima stagione di Loki.

Il futuro, al momento, è ancora tutto da scrivere: e voi, cosa preferireste? Credete che l'MCU possa comunque ancora puntare su Kang o che sia arrivato il momento di cambiare definitivamente rotta? Fatecelo sapere nei commenti!