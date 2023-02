Jonathan Majors: Kang sarà la più grande minaccia mai vista nel Marvel Cinematic Universe

Paul Rudd e Jonathan Majors hanno spiegato, in un’intervista a Deadline, come Ant-Man and the Wasp: Quantumania sia un punto di svolta assoluto per l’intero universo cinematico Marvel grazie alla presenza fondamentale di Kang.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania sta facendo parlare di sè dopo l'ultima featurette. In attesa del film, gli attori hanno posizionato il riflettore sulla presenza di Kang e sull'importanza del suo ruolo nella prossima fase delle opere Marvel

Paul Rudd ha raccontato come la presenza del villain avrà un impatto sulle narrative dell’intero franchise: “ Penso che l’arrivo di Kang andrà a modificare il tono di tutto quello che verrà e sarà enorme! Sarà una minaccia importante. Chi ha un qualche interesse nelle opere Marvel vorrà vedere il film, in particolare per la presenza di Jonathan”.

Major si è spinto ancora più in là, evidenziando l’importanza di Scott Lang e del suo eroe: “Kang è un personaggio incredibile da scoprire, ma credo che il mondo in cui compare sia ancora più importante. Lui compare nel mondo di Ant-Man con Ant-Man. Non è un film degli Avengers, quindi Kang non si troverà a combattere contro un gruppo di eroi, come accadrà in futuro. Si troverà ad affrontare un solo condottiero. E questo la squadra di Ant-Man, la famiglia di Scott Lang, è il miglior posto in cui essere. Praticamente è il più umano dei nostri eroi che si ritrova contro la più grande e cattiva delle minacce. Questo bilanciamento spinge in avanti il tutto con grande energia”.

Il film, in uscita in Italia il 15 febbraio 2023, esplora come Ant-Man e il suo gruppo navigano nel regno quantico fino all’inevitabile battaglia contro un Kang che ha bisogno di riconquistare il suo potere . Il film rivela anche lo scopo di dominio su tutto del Conquistatore, ponendolo come la più temibile e formidabile minaccia per il Multiverso.