Jonathan Majors, ancora Grace Jabbari al processo: 'Disse di volersi uccidere'

Per Jonathan Majors è tempo di difendersi dalle accuse di violenza domestica ai danni dell'ex fidanzata Grace Jabbari in tribunale: il processo è attualmente in corso e dopo le dichiarazioni di apertura in aula, la parola è toccata proprio a Jabbari.

Le dichiarazioni dell'ex fidanzata di Majors hanno descritto l'attore come un manipolatore, riportando tutti i meccanismi messi in atto per controllare la relazione. Nel corso dei due anni di rapporti, infatti, Grace Jabbari racconta di aver subito più volte l'ira della star dell'MCU, vittima anche di ricatti emotivi: "Ha detto che era un mostro e che voleva uccidersi, e ha provato a farlo - così l'Associated Press riporta le parole dell'ex fidanzata di Majors - dovevo essere perfetta".

Il racconto di Jabbari prosegue con il ricordo di una brutta lite, in cui Majors rimproverò la donna per essere tornata a casa ubriaca dopo un'uscita con un amico. Nella registrazione del litigio si sente Jonathan Majors gridare: "Sono un grande uomo. Un grande uomo! Ci vuole una grande donna che fa sacrifici".

Inoltre, secondo l'accusa Majors avrebbe chiesto a Jabbari di non parlare con nessuno degli scatti d'ira iniziati nel luglio 2022 minacciando di uccidersi qualora la donna non avesse seguito le sue indicazioni. Come sottolinea l'ex fidanzata in aula ad ogni modo, Majors non è mai stata violento fisicamente con lei fino alle accuse avanzate nel marzo 2023.

