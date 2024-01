Jonathan Majors finisce nel limbo, Disney si libera del nuovo film Magazine Dreams

Dopo aver perso il ruolo nel film 48 Hours in Las Vegas, l'attore Jonathan Majors subisce l'ennesimo contraccolpo delle ultime settimane a causa di un altro suo progetto in uscita, Magazine Dreams.

Stando a quanto riportato da Deadline, infatti, il nuovo film Searchlight Magazine Dreams, acquistato dalla casa di produzione di proprietà della Disney durante il Sundance Film Festival del 2023 e incentrato sul mondo dei bodybuilder, è stato ufficialmente scaricato dalla major, non più interessata alla sua distribuzione. Ora i diritti del film sono tornati nelle mani dei cineasti, che dovranno impegnarsi a venderlo ad un nuovo acquirente.

Searchlight ha acquisito il titolo lo scorso anno da Park City per una cifra stimata a sette cifre. Il film, fresco all'84% su Rotten Tomatoes, era originariamente pensato come contendente alla stagione dei premi 2023/2024 per Majors e il suo regista Elijah Bynum. Tuttavia, dopo che l’attore è stato accusato di aggressione dalla sua ragazza, Grace Jabbari, a marzo, l’etichetta indipendente di proprietà della Disney ha ritirato il film dal suo calendario di uscite.

La differenza con il film di Dennis Rodman sui Chicago Bulls, 48 Hours in Vegas, è che in quel caso la produzione Lionsgate deve ancora aprire i battenti, mentre Magazine Dreams è già stato realizzato e attende una distribuzione: se 48 Hours dovesse avere l'okay definitivo, lo farà con un protagonista diverso.