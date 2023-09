Jonathan Majors filmato mentre ferma una rissa tra minorenni: una mossa pubblicitaria?

La star di Ant-Man 3, Jonathan Majors, è tornato al centro dell'attenzione mediatica. Questa volta, l'attore è stato ripreso da una telecamera mentre cercava di mettere pace nel bel mezzo di una rissa tra liceali. Finito nell'occhio del ciclone per varie accuse di molestie, gli utenti hanno accolto con scetticismo il video.

TMZ ha pubblicato un video che mostra l'attore intervenire nel corso di una scazzottata tra minorenni e invitare le parti coinvolte a calmarsi.

Gli studenti sono stati filmati mentre litigavano fuori dalla Hollywood High School, dall'altra parte della strada in cui si trova un fast food nel quale Majors stava pranzando.



Tra gli utenti che hanno visto il video pubblicato da TMZ serpeggia la convinzione che che si tratti di una sorta di trovata pubblicitaria organizzata nel tentativo di far apparire in una veste positiva Jonathan Majors, a pochi giorni dall'udienza in tribunale nella quale dovrà render conto di accuse per molestie e aggressione. Nel caso venisse condannato, Majors potrebbe essere finire dietro alle sbarre con un anno di pena. Jonathan Majors è stato arrestato lo scorso 25 marzo a New York in seguito alla risposta della polizia ad una chiamata d'emergenza. Una donna di 30 anni affermò di essere stata aggredita da Majors e la polizia notò che la presunta vittima aveva lievi ferite sul corpo.



In seguito, più di 40 persone che hanno avuto a che fare con Majors nel corso degli anni lo hanno descritto come un 'uomo complicato, imprevedibile e talvolta violento, che può passare dal fascino alla freddezza'. Nel report si segnalavano anche presunti abusi fisici e psicologici nei confronti di almeno due ex fidanzate.



Jonathan Majors potrebbe essere rimpiazzato nell'MCU dopo le accuse ma per il momento non ci sono notizie ufficiali sull'ipotesi di un licenziamento della star di Ant-Man 3.