Jonathan Majors evita il carcere! La sentenza definitiva per l'ex-star Marvel

È finalmente arrivata a un punto la questione Jonathan Majors: l'ex-Kang del Marvel Cinematic Universe, come sicuramente ricorderete, è stato accusato qualche tempo fa di molestie e condotta violenta nei confronti della sua ex-fidanzata Grace Jabbari, ma solo pochi minuti fa è stata diffusa la sentenza definitiva.

Lo scorso dicembre Majors era infatti stato giudicato colpevole in terzo grado, ragion per cui l'attesa era ormai soltanto per la decisione del giudice in merito alla pena da scontare: si tratta, stando a quanto leggiamo, di qualcosa di molto più leggero rispetto a ciò che buona parte dell'opinione pubblica si aspettava venisse imposto all'attore.

Jonathan Majors, infatti, non finirà in carcere (l'attore rischiava fino a un anno di galera in base alle accuse delle quali è stato ritenuto colpevole): il giudice ha però imposto alla star di Creed III un anno di terapia incentrata sulla violenza domestica e, qualora Majors non dovesse portare a termine il percorso di riabilitazione, scatterà in automatico la condanna a 6 mesi di prigione.

All'attore sarà inoltre negata in maniera permanente la possibilità di avvicinare Grace Jabbari, che continuerà quindi a usufruire del programma di protezione già avviato nei mesi scorsi: qualunque contravvenzione, in questo caso, potrebbe significare per Majors una condanna anche a 1 anno di carcere.

Su AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO (BS) è uno dei più venduti di oggi.