Jonathan Majors, l'esercito americano ritira la pubblicità con l'attore dopo l'arresto

L'esercito degli Stati Uniti ha deciso di ritirare dalle frequenze radio due spot di reclutamento con Jonathan Majors, la star del Marvel Cinematic Universe arrestata pochi giorni fa per presunta aggressione. Majors fungeva da narratore e da personaggio principale mentre attraversava scenari da battaglia.

Ecco la dichiarazione ufficiale del settore marketing e relazioni pubbliche dell'esercito:"L'esercito degli Stati Uniti è a conoscenza dell'arresto di Jonathan Majors e siamo profondamente preoccupati per le accuse relative al suo arresto. Di recente abbiamo pubblicato due annunci in cui appare il signor Majors. Sebbene il signor Majors sia innocente fino a prova contraria, la prudenza impone di ritirare i nostri annunci fino al completamento dell'indagine su queste accuse".

Jonathan Majors è stato arrestato a New York sabato scorso con l'accusa di aggressione e molestie in seguito a quella che è stata descritta come una lite domestica con una donna di 30 anni non identificata. La polizia aveva risposto nel corso della mattinata ad una chiamata al 911 nel quartiere di Chelsea e aveva arrestato l'attore.

Nel frattempo la presunta vittima era stata trasportata in ospedale per le lievi ferite riportate. L'avvocato dell'attore ha dichiarato che ci sono prove a sostegno dell'innocenza di Majors, tra cui una ritrattazione scritta della donna; secondo il legale "è dimostrato che è stato vittima di un alterco con una donna che conosce, nel bel mezzo di una crisi emotiva".