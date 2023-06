Jonathan Majors, emergono altre accuse di abusi nei confronti della star Marvel

In attesa del processo per un presunto caso di violenza, un nuovo report ha rivelato che la star Marvel Jonathan Majors sarebbe accusata di altri abusi. Nel periodo maggiormente florido della propria carriera, Majors è stato arrestato nel mese di marzo per una presunta aggressione nei confronti della fidanzata.

In attesa del processo contro Jonathan Majors, Rolling Stone ha pubblicato un report che presenta diverse altre denunce di abusi del passato oltre a presunte altre storie di comportamenti inappropriati su vari set. Il magazine si è rivolto a più di 40 persone che hanno avuto a che fare con Majors nel corso della carriera e molti l'hanno descritto come 'un uomo complicato, imprevedibile e talvolta violento, che può passare dall'essere affascinante a freddo in un lampo'.



In risposta a queste nuove accuse, il legale dell'attore Dustin A. Pusch, ha dichiarato in una nota:"Jonathan Majors nega con veemenza le false accuse di Rolling Stone secondo cui avrebbe abusato fisicamente, verbalmente o emotivamente di qualcuno, per non parlare delle sue precedenti partner romantiche. Queste accuse si basano interamente su dicerie perché nessuna delle partner a cui si fa riferimento era disposta ad impegnarsi con Rolling Stone per l'articolo, dimostrando la loro totale falsità".



La situazione dell'attore si è aggravata ulteriormente nell'ultimo periodo. Jonathan Majors è stato arrestato a marzo e subito dopo abbandonato dal suo management e dalla produzione del film The Man in My Basement. Il processo inizierà il 3 agosto.