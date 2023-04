Jonathan Majors, la difesa punterà sui video della presunta vittima in discoteca?

Le vicende legali di Jonathan Majors sembrano ancora lontane dal concludersi: i risultati delle indagini ci diranno se la star di Ant-Man and the Wasp: Quantumania sia davvero colpevole dell'aggressione a una donna di cui è stata accusata nelle scorse settimane, ma nel frattempo c'è ovviamente da mettere a punto una difesa.

Pochi giorni dopo la comparsa di nuove accuse a carico di Jonathan Majors, infatti, il noto sito TMZ ha diffuso quelli che, secondo il report, sarebbero alcuni degli elementi principali su cui i legali dell'attore dovrebbero puntare per tentare di scagionare il loro assistito.

In primis ci sono alcuni video che ritraggono la presunta vittima in alcuni club intenta a ballare e consumare alcolici: si tratta di evidenze che andrebbero un po' in contrasto con il resoconto dei danni fisici riportati dalla donna, ma è comunque molto difficile che la cosa possa costituire una prova sufficiente. Più importante, sempre stando a quanto riportato da TMZ, sarebbe la testimonianza di un autista che avrebbe assistito al tutto e che sarebbe pronto a ribadire che Majors avrebbe semplicemente agito in sua difesa dopo un'aggressione della sua compagna.

Vedremo se saranno effettivamente questi gli elementi di cui vorrà farsi forte la difesa e quale sarà il verdetto dell'intera vicenda: al momento, comunque, diversi studios stanno prendendo le distanze da Jonathan Majors, e persino la sua avventura nell'MCU potrebbe essere a rischio.