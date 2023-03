Jonathan Majors, la difesa dell'avvocato: 'Le prove indicano che sia lui la vittima'

Continuano ad arrivare aggiornamenti sul caso Jonathan Majors: come ormai saprete, la star di Ant-Man 3 è stata presa in custodia durante la giornata di ieri con l'accusa di aver fisicamente aggredito una donna, ma secondo l'avvocato dell'attore le cose non starebbero esattamente come sono state raccontate.

"Jonathan Majors è completamente innocente ed è dimostrabile che sia lui la vittima di un alterco avuto con una donna che lui conosce" sono state le parole di Priya Chaudry, che in queste ore si sta occupando della difesa della star attualmente in sala con Creed III.

Chaudry prosegue: "Stiamo rapidamente procedendo alla raccolta delle prove per presentarle al Procuratore Distrettuale e ci aspettiamo che tutte queste accuse finiscano per cadere immediatamente". Nello specifico, Majors si trova attualmente a dover rispondere delle accuse di aggressione, strangolamento e molestia: la donna coinvolta, secondo quanto riportato dalla stampa, riporterebbe effettivamente alcune lievi ferite alla testa e al collo.

"L'incidente è accaduto perché la donna ha avuto una crisi di nervi, per la quale ieri era anche stata portata in ospedale. La polizia di New York deve procedere all'arresto in questi casi, ma questo è l'unico motivo per cui Jonathan Majors è stato arrestato" ha concluso l'avvocato. Vedremo quali saranno le prossime evoluzioni della vicenda: nelle scorse ore, intanto, un regista ha accusato Jonathan Majors di comportamenti violenti.