Jonathan Majors, per l'avvocato è 'caccia alle streghe': 'Abbiamo video che lo scagiona'

Si fa sempre più intricata la questione Jonathan Majors: accusato di condotta violenta nei confronti di una donna, l'attore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania sta in questi giorni rispondendo in tribunale delle accuse che pendono su di lui, e che secondo il suo avvocato potrebbero cadere davanti a un nuovo video.

In una situazione molto simile a quella dei messaggi che sembravano scagionare Jonathan Majors diffusi nelle scorse settimane, l'avvocato Priya Chaudry ha infatti parlato in tribunale di un filmato che la difesa non avrebbe ancora voluto presentare a causa del timore che i procuratori possano in qualche modo aggiustare il tiro.

"Questa è una caccia alle streghe nei confronti di Mr. Majors, basata su accuse infondate. Invece di far cadere le accuse davanti alle menzogne di questa donna, il procuratore le cambia in modo che possano coincidere con le nuove accuse della stessa. [...] Ora abbiamo ottenuto nuove prove video, ma esitiamo nel condividerle, perché temiamo che il procuratore possa ancora una volta suggerire alla donna di cambiare la sua versione" sono state le parole di Chaudry.

Vedremo se queste prove verranno effettivamente fuori, e quanto saranno in grado di migliorare la situazione di Majors. Secondo alcune voci, intanto, l'attore sarebbe prossimo all'esclusione dal Marvel Cinematic Universe.