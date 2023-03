Jonathan Majors, è lui l'attore violento di cui parla il regista A B Allen?

"Ogni nuovo tweet virale su di lui mi fa diventare pazzo" si legge ancora nel post di Allen, che dopo le ultime notizie su Majors ha rilanciato il post in questione (pubblicato lo scorso febbraio) commentandolo con un decisamente eloquente "Ding ding ding ding", come a voler indicare un campanello d'allarme . Sembra lecito, a questo punto, pensare che fosse proprio Jonathan Majors l'attore a cui Allen si riferiva con le sue velenose esternazioni social. Al momento, comunque, la cosa più importante resta chiaramente lasciare che le indagini facciano il loro corso, sperando che si faccia chiarezza al più presto su una vicenda a dir poco sgradevole.

Parliamo, nella fattispecie, di A.B. Allen, regista attivo principalmente sul piccolo schermo: tempo addietro, il nostro aveva pubblicato su Twitter un post in cui parlava di "un attore nuovo sulla scena e del quale Twitter si è violentemente innamorato ma che, in realtà, è un essere cattivo, violento e crudele , sia professionalmente che nella vita privata".

Non sono momenti sereni per Jonathan Majors : l' attore di Ant-Man 3 è stato arrestato con l'accusa di aggressione e molestie nei confronti di una donna, e mentre si cerca di fare chiarezza sull'accaduto già arrivano i primi commenti di chi, facendo riferimento a vicende passate, sembra voler attaccare proprio la star di Kang.

