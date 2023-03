Jonathan Majors arrestato: la star Marvel avrebbe aggredito una donna

Periodo tutt'altro che semplice per il Marvel Cinematic Universe: dopo l'esplosione del caso Victoria Alonso, allontanata dopo ben 17 anni di collaborazione, gli Studios si trovano ora a dover far fronte all'arresto di Jonathan Majors, con il Kang di Ant-Man and the Wasp: Quantumania che dovrà rispondere di accuse piuttosto pesanti.

Majors è infatti stato arrestato stanotte dopo una disputa domestica con una donna di 30 anni, che secondo l'accusa sarebbe stata fisicamente aggredita dall'attore protagonista di Creed III: non è ancora chiaro quale sia stata la dinamica degli eventi, ma secondo le voci che si rincorrono l'attore potrebbe dover rispondere delle accuse di strangolamento, aggressione e molestie.

"Un'indagine preliminare ha appurato che il 33enne è stato coinvolto in una lite domestica con una donna di 30 anni. La vittima ha informato la polizia di esser stata aggredita. Gli ufficiali hanno messo in custodia il 33enne senza problemi. La vittima ha riportato danni di lieve entità alla testa e al collo ed è stata condotta in un ospedale della zona in buone condizioni" si legge nel comunicato della polizia.

Una vicenda sulla quale bisognerà ovviamente fare chiarezza e che getterebbe, qualora le accuse dovessero essere confermate, non poche ombre su una carriera in ascesa come quella di Majors. Vedremo nei prossimi giorni quali saranno gli aggiornamenti sulla questione.