Jonathan Majors accusato ancora, spuntano le denunce di altre due donne

Il vaso di Pandora pare sia stato scoperchiato e ora sembrano senza fine i guai per Jonathan Majors. Altre due donne hanno deciso di sporgere denuncia nei confronti dell'ex star Marvel, accusandolo di abusi fisici ed emotivi, come riporta il New York Times, sul quale si riportano che lo sviluppo delle indagini nei confronti dell'uomo.

Altre venti persone hanno confermato episodi passati di comportamento instabile da parte dell'attore, con diverse colleghe dell'attore che si sono lamentate del suo atteggiamento sul set di Lovecraft Country.

Sul NY Times sono riportati i resoconti di Emma Duncan e Maura Hooper, che affermano di aver avuto relazioni con Majors dal 2013 e il 2019. Secondo Duncan, l'attore avrebbe abusato di lei fisicamente ed emotivamente mentre Hooper ha dichiarato di essere stata oggetto di abusi emotivi. Entrambe le donne hanno descritto Majors come una figura 'controllante e minacciosa che le ha isolate dagli amici e dalle aspirazioni di carriera'.



L'avvocatessa di Majors, Priya Chaudhry, ha confermato che le relazioni del suo assistito con Duncan e Hooper erano tossiche e che l'attore è stato abusante dal punto di vista emotivo, negando la maggior parte delle accuse di abusi fisici. Jonathan Majors è stato dichiarato colpevole di recente per violenza nei confronti dell'ex partner Grace Jabbari.

Emma Duncan ha confermato di essere stata minacciata di morte e di aver subito percosse. Maura Hooper ha dichiarato anche di essere rimasta incinta diversi mesi dopo l'inizio della relazione e di essere stata abbandonata da Majors quando la donna si trovava in clinica dopo aver subito un aborto:"Mi sono sentita intrappolata e sola".

Ecco che cosa rischia Jonathan Majors dopo la condanna e le accuse ricevute.