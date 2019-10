Jonathan Hickman si prende gioco delle dichiarazioni di Scorsese sull'MCU

L'uscita di Joker ha riportato in auge la questione mai sopita del rapporto tra i cinecomic e il resto del mondo del cinema, tra chi li considera prodotti di serie B e chi invece non ha problemi ad attribuirgli il prestigio che spetta ad altre produzioni. Le dichiarazioni di Martin Scorsese in merito hanno scatenato l'ennesimo terremoto.

Come tutti ricorderete, il regista di Taxi Driver ha confessato di non considerare vero cinema i film Marvel e di non averne mai guardato uno. Le reazioni sono state ovviamente numerose anche da parte degli addetti ai lavori: tra i primi a prendere le difese dell'universo Marvel ci sono stati Samuel L. Jackson e il regista di Guardiani della Galassia James Gunn, entrambi sentitisi ovviamente chiamati in causa.

Tra le tante risposte a Scorsese spicca quella di Jonathan Hickman, penna tra le più importanti di casa Marvel nonché autore dei prossimi archi narrativi dedicati agli X-Men. Chiunque segua Hickman sui social saprà bene della fissazione del fumettista per le alette di pollo, passione che il nostro ha pensato bene di sfruttare per prendersi gioco di quanto detto dal celebre regista.

"Non le mangio. Ci ho provato, sapete. Ma non le considero una vera cena. Onestamente, il massimo che credo possano essere, così come vengono fatte, con i polli che cercano di dare il loro meglio in base alle circostanze, è delle alette di pollo piccanti. Non è una vera cena, bruceranno la vostra c***o di bocca perché voi amate vedere le bocche del mondo bruciare, e io non ne avrò. Non ne avrò una c***o di parte" ha scritto Hickman tramite il proprio account Twitter, parafrasando l'ormai famosa dichiarazione di Scorsese.

Chissà se critiche e prese in giro riusciranno in qualche modo a scalfire l'opinione del regista prossimamente in sala con The Irishman. Ciò che è certo è che la guerra tra fan e detrattori dei cinecomic sembra ancora ben lontana dal trovare una conclusione.