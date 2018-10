Jonathan: il doppio ruolo di Ansel Elgort nel trailer ufficiale del film

Well Go USA Entertainment ha pubblicato il trailer ufficiale di Jonathan, nuovo sci-fi thriller che vede Ansel Elgort in un particolare doppio ruolo da protagonista. Potete trovare il trailer all’interno della notizia.

Il film segue le vicende di due fratelli (Elgort) che vivono vite differenti all’interno dello stesso corpo. Inizialmente contenti di vivere la vita a turni l’uno con l’altro, il loro delicato equilibrio verrà compromesso quando saranno coinvolti emotivamente con la stessa ragazza.

Diretto dall'esordiente alla regia Bill Oliver, il film vede nel cast anche Suki Waterhouse, Matt Bomer e Patricia Clarkson. Randy Manis e Ricky Tollman hanno prodotto il film con Neal Dodson come produttore esecutivo.

Elgort è famoso per il suo ruolo nell’adattamento del romanzo di John Green, Colpa delle stelle, nel quale ha recitato insieme a Shailene Woodley, Nat Wolff e Laura Dern, e per il ruolo di Baby nel fantastico film d’azione diretto da Edgar Wright, Baby Driver. L’attore è recentemente apparso nell’adattamento di The Goldfinch diretto da John Crowley.

Presentato in anteprima al Tribeca Film Festival, Jonathan sarà distribuito nelle sale il 16 novembre da Well Go USA, mentre la data della release italiana è ancora sconosciuta. Cosa ne pensate del trailer del film? Fatecelo sapere nei commenti