I Jonas Brothers lanciano una sfida ai fratelli Hemsworth: "non ci hanno ancora risposto"

Kevin, Joe e Nick Jonas sono stati ospiti al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon per discutere del loro libro, Blood: A Memoir By the Jonas Brothers, e del loro nuovo spettacolo in vista dei Giochi Olimpici. Durante l’intervista hanno lanciato una particolare sfida ai fratelli Hemsworth.

Joe ha scherzato sul fatto che non hanno chiamato il libro di memorie "Blood" (sangue) perché sono tutti una famiglia, ma a causa del recente evento Social Gloves: Battle of the Platforms, che ha visto le star di YouTube e TikTok sfidarsi in una serie di incontri di boxe. Ha aggiunto che sta pensando di sfidare i fratelli Luke, Liam e Chris Hemsworth sul ring.



"Prenderemo nota di tutti gli YouTuber che stanno avendo questi incontri di boxe e avremo un grande incontro UFC”, ha detto Joe. “Saremo noi contro i fratelli Hemsworth.”



Kevin e Nick hanno riso tutti quando il presentatore Jimmy Fallon ha detto: "Oh, no! Non fatelo!” dubbioso sul risultato dell'incontro, come potete vedere nel video qui sopra.



"Gli Hemsworth non ci hanno ancora risposto via email, ma penso che sarà grande", ha continuato Joe e Kevin ha risposto: “Hai appena detto che saremo noi contro Thor?”. In effetti potrebbero partire svantaggiati, ma mai dire mai!



I Jonas Brothers hanno anche parlato dello speciale di un'ora Olympic Dreams featuring Jonas Brothers, che segue i musicisti che si affrontano testa a testa in competizioni a livello olimpico.



I cantanti proveranno la ginnastica, l'atletica leggera e le corse di BMX per lo speciale. Ad aiutare il trio lungo il percorso ci saranno Laurie Hernandez (ginnasta medaglia d'oro ai Giochi di Rio), Nastia Liukin (ginnasta vincitrice di cinque medaglie olimpiche), ostacolista Sydney McLaughlin (qualificata a Tokyo e detentrice del record mondiale), Sanya Richards-Ross (quattro- medaglia d'oro a tempo in pista) e Alise Willoughby (due volte olimpionica nelle gare di BMX). Rich Eisen e il presentatore di America's Got Talent Terry Crews saranno i commentatori dello speciale.



