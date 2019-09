Jonah Hill sarà uno dei villan in The Batman di Matt Reeves, il suo ruolo vi sorprenderà

Poco dopo aver annunciato che Jeffrey Wright è in trattative per il ruolo di Gordon in The Batman di Matt Reeves, Variety riporta che anche Jonah Hill in queste ore è vicinissimo ad ottenere una parte nel nuovo progetto DC Films.

Secondo le fonti i produttori hanno corteggiato Hill per parecchio tempo, ma per una tattica di casting le ricerche per ogni altro ruolo sarebbero state bloccate fino all'annuncio di quello di Batman, che come sappiamo è stato assegnato a Robert Pattinson.

Dobbiamo segnalare comunque che l'accordo con Hill non è ancora stato siglato ufficialmente, ma le fonti sottolineano che entrambe le parti si stanno impegnando per concludere positivamente ogni trattativa. Per quanto riguarda il personaggio che l'attore andrà ad interpretare, nel report iniziale di Variety veniva suggerito un ruolo generico da villain, senza specificare quale: in un secondo momento, invece, lo scooper di Collider Jeff Sneider ha confermato che l'attore darà il volto ad Edward Nigma, meglio noto come Enigmista.

Secondo le voci degli ultimi mesi, inoltre, il film comprenderà diversi nemici di Batman e una nuova Catwoman di colore, dunque è lecito aspettarsi ulteriori aggiornamenti nel corso delle prossime settimane. La pre-produzione del film Warner Bros. DC Comics dovrebbe iniziare infatti proprio in questi giorni, e anche se non è stata ancora fissata una data di inizio ufficiale per la produzione, gli addetti ai lavori hanno confermato a Variety che le riprese potrebbero iniziare tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020.