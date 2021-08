Jonah Hill, la trasformazione fa paura! La star ringrazia (anche) Joaquin Phoenix

Jonah Hill ha conquistato la cover della celebre rivista GQ con un nuovo servizio fotografico che ha conquistato immediatamente i suoi fan sui social network, lasciandoli stupefatti per il nuovo look alla moda.

Nell'intervista concessa al magazine, l'attore di The Wolf of Wall Street ha riflettuto sulla sua evoluzione personale tra i 20 e i 30 anni, spiegando che il suo improvviso successo lo ha portato ad "avere troppo potere" tutto insieme e "poca capacità di gestirlo". Jonah Hill ha spiegato: “È successo tutto troppo in fretta. Michael Cera ed io ne parliamo continuamente. Abbiamo vissuto questa esperienza davvero rara, un giorno la vita era in un modo e poi il giorno dopo tutto era cambiato."

Ora però le cose sono cambiate, grazie alla decisione di rallentare i propri impegni lavorativi (appena due film come attore dal 2018 di oggi, Don't Worry e Beach Bum) per prendersi più cura di sé stesso. Hill ha aggiunto anche che non si sta solo godendo maggiore felicità, ma che ha anche rivalutato la percezione secondo cui per essere un buon artista bisogna necessariamente essere infelice come persona. Quel cambiamento è stato ispirato in parte dai cambiamenti generazionali - l'attore ha parlato di "come è stata percepita la morte di John Belushi e come è stata percepita la morte di Chris Farley"- ma anche dalla decisione di andare in terapia, che gli è stata consigliata da Joaquin Phoenix. “Il mio terapeuta, Phil Stutz, mi ha detto: 'Non sei un bravo artista perché sei una persona di merda. Sei un bravo artista nonostante tu sia una persona di merda'. Il fatto che tu debba essere infelice per avere talento è solo una stupida mitologia. Il mio stile di vita è diventato più sano, e ora mi sento una persona più felice e sono convinto che la mia arte sia migliorata. Non ho mai visto la miseria portare un artista ad essere migliore. Semplice."

